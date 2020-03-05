Kayseri fakültede çaycı, meslek yüksek okulunda öğrenci - Son Dakika
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Kayseri fakültede çaycı, meslek yüksek okulunda öğrenci

6 saat önce

Fakültede çaycı, meslek yüksek okulunda öğrenciKAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde gündüz çaycı olarak çalışan Selçuk Beyazıt (32) akşamları ise Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü'nde eğitim görüyor.

Fakültede çaycı, meslek yüksek okulunda öğrenci

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde gündüz çaycı olarak çalışan Selçuk Beyazıt (32) akşamları ise Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü'nde eğitim görüyor.

Evli ve 2 çocuk babası Selçuk Beyazıt, 12 yıl önce lise eğitimini tamamlarken, 3 yıl önce ERÜ İletişim Fakültesi'nde idari personel kadrosunda çaycı olarak çalışmaya başladı. Beyazıt, üniversitede eğitim gören öğrencilere özenerek geçen yıl üniversite sınavına girdi. Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü'nü kazanan Beyazıt, lise eğitiminden 12 yıl sonra yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı. Beyazıt, şimdi gündüz İletişim Fakültesi'nde çay servisi yaparken, akşamları ise yüksekokulda derslere giriyor.

'ÖĞRENCİLERDEN ETKİLENDİM'

Selçuk Beyazıt, İletişim Fakültesi'nde öğrencilerden etkilenerek sınava girdiğini söyledi. Selçuk Beyazıt, "Arkadaşlarımıza örnek oldum. Onlar da üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Derslere fırsat buldukça çay ocağında çalışıyorum. Hafta sonları ya da akşamları da evde çalışıyorum. Fırsat bulduğum yerde ders çalışıyorum. İletişim Fakültesi'ndeki öğrencileri görünce etkilendim. Lisedeki öğrencilik zamanlarım aklıma geldi. İşimden de okulumdan da memnunum. Hem okuyorum hem çalışıyorum hem de evde işlerimi hallediyorum. Arkadaşlarım hayret ediyor. Benim içinde bulunduğum durumu görünce şaşırıyor" diye konuştu.

'ÇALIŞTIĞIM OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK İSTİYORUM'

El Sanatları Bölümünü severek ve isteyerek tercih ettiğini de ifade eden Beyazıt, çalıştığı okulda da öğrenci olmak istediğini belirterek, "Şimdi ki hedefim çalıştığım okulda da öğrenci olabilmek. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazanmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. İş ve okul yaşantımda en büyük destekçilerimden biri de eşim oluyor. Yapabileceğime inanıyor ve bana manevi destek veriyor. Filografi sanatını öğrendik. Dokuma sanatını ve halı dokumalarını öğrendik. El sanatlarına yakın ilgim vardı. Sınav zamanlarında çalışma arkadaşlarımın desteğiyle yoğun tempoyu atlatıyorum" dedi.

Kayseri fakültede çaycı, meslek yüksek okulunda öğrenci

Kayseri, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:24 Kaynak: DHA
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