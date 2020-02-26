Kayseri faslı çift, bebek hayaliyle kayseri'ye geldi - Son Dakika
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Kayseri faslı çift, bebek hayaliyle kayseri'ye geldi

6 saat önce

Faslı çift, bebek hayaliyle Kayseri'ye geldiFRANSA'da 3 kez gördüğü tüp bebek tedavisine rağmen anne olamayan Fas uyruklu Khadıja Akhmouch (38), eşi Jamall Arrach (42) ile birlikte 15 yıldır kurdukları bebek hayali için Kayseri'ye geldi.

Faslı çift, bebek hayaliyle Kayseri'ye geldi

FRANSA'da 3 kez gördüğü tüp bebek tedavisine rağmen anne olamayan Fas uyruklu Khadıja Akhmouch (38), eşi Jamall Arrach (42) ile birlikte 15 yıldır kurdukları bebek hayali için Kayseri'ye geldi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde embriyoları dondurulan çifte, 6 ay sonra transfer işlemi gerçekleştirilecek.

Fas uyruklu Khadıja Akhmouch ile eşi Jamall Arrach, yaşadıkları Fransa'da 15 yıllık evlilikleri boyunca yaşadıkları 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak tedaviler başarılı olmadı. Daha sonra yakın bir Türk arkadaşlarının önerisiyle Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu'na ulaşan aile, Kayseri'ye geldi. Çifte, embriyo dondurma işlemi uygulandı. 10 gün süren tedavinin ardından Fransa'ya dönen çifte 6 ay sonra transfer işlemi gerçekleştirilecek.

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ DAHA İLERİDE'

Anne adayı Khadıja Akhmouch, Fransa'da 3 kez tüp bebek tedavisine rağmen başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Bir Türk arkadaşım beni Çağlar Hoca'ya yönlendirdi. Ben Fransa'da doğdum, Fransa'da büyüdüm. Türkiye'yi bilmiyorduk, sağlık sistemi hakkında da bir bilgimiz yoktu. 'Avrupa'da yapılmayan şey nasıl Türkiye'de yapılabilir' diye düşündük. Ama hoca ile görüşmelerimiz ve arkadaşımın desteğiyle geldik gördük ki, Türkiye'de her şey var. Buradaki tedavim 10 gün sürdü. Fransa'da gördüğümüz tedaviler yeterli olmamıştı. Burada yapılan tedavinin başarılı sonuçlanacağını düşünüyoruz. Türkiye ve Fransa'daki sağlık sistemi arasında çok fark var. Türkiye'deki sistem gerçekten çok ileride. Olumlu bir sonuç almasak da, bundan sonra tekrar bu tedaviyi düşünürsek Türkiye'ye geliriz" dedi.

'HASTAMIZA MİYOM AMELİYATI YAPTIK'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu ise, Khadıja Akhmouch'nun kendilerine telefon ile ulaştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Hastamızın yaşını da göz önünde bulundurarak yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdik. Bu tür operasyonlardan sonra rahmin 6 ay dinlenmesi gerekiyor. Hastamızın şu anda 2 adet çok kaliteli embriyosu var. 6 ay sonra tekrar gelecekler ve rahim içini hazırladıktan sonra o embriyoların transferini sağlayacağız. Ailemizi inşallah Fransa'ya bebekleri ile uğurlayacağız."

Kayseri faslı çift, bebek hayaliyle kayseri'ye geldi

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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