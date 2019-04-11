Kayseri Fetö Operasyonunda 6 Eski Polis Tutuklandı
56 dakika önce
Kayseri FETÖ operasyonunda 6 eski polis tutuklandıKayseri merkezli 8 ilde FETÖPDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:29 Kaynak: DHA
FETÖ operasyonunda 6 eski polis tutuklandı
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖPDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında, Kayseri, Ankara
, Erzincan
, Niğde
, Sivas
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Malatya
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla meslekten ihraç 13 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı dün akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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