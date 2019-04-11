Son Dakika Haberleri: Kayseri Fetö Operasyonunda 6 Eski Polis Tutuklandı

Kayseri Fetö Operasyonunda 6 Eski Polis Tutuklandı

17 dakika önce

Kayseri merkezli 8 ilde FETÖPDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

Kayseri Fetö Operasyonunda 6 Eski Polis Tutuklandı, System.String[]
Kayseri merkezli 8 ilde FETÖPDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan meslekten ihraç 13 polisden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında, Kayseri, Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla meslekten ihraç 13 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı dün akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:43 Kaynak: DHA
Güncel
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