Son Dakika Haberleri: Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak
Son Dakika Güncel Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak - Son Dakika

Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde 28 Kasım-1 Aralık'ta düzenenecek 7. Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak.

Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde 28 Kasım-1 Aralık'ta düzenenecek 7. Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Yücel Çakmaklı Film Atölyesinde hazırlıkları devam eden 7. Kayseri Film Festivali'nde yer alacak etkinlikler ile yarışmaya hak kazanan film ve belgeseller tanıtıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı konuşmada, festivalin Kayseri'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Sinemanın gelişimi ve yaygınlaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir yandan yaz boyunca açık hava sinema günleriyle hemşehrilerimize nostalji yaşattık bir yandan da 7. Kayseri Film Festivali'ni organize ettik. Festival kapsamında 30'u yarışma, 13'ü özel gösterim olmak üzere 43 film ücretsiz izlenebilecek. Ayrıca Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu ile belediyemize ait Tol Kilise'de panel, söyleşi ve sergi düzenlenecek. Festivalimiz, önümüzdeki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde geleneksel festival statüsüne kavuşuyor. İnşallah bundan sonra daha güzel, daha iyi festivaller gerçekleştireceğiz."

Festival Direktörü Kadir Turna da Kayseri'nin çok önemli bir kültür sanat organizasyonuna ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Festivalin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür eden Turna, "Açılış filmi Nihat Durak'ın 'Kapı' filmi olacak. Sonrasında Türk sinemasının son döneme damga vurmuş yapımcı, yönetmen ve oyuncularının yer aldığı filmler, Kayserili sinemaseverlerle buluşacak." dedi.

Film Festivali, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:42:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]