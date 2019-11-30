Kayseri Film Festivali yönetiminden

7. Kayseri Film Festivali'nde yarışan "Aidiyet" isimli filmin yönetmeninin sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine festival yönetimi açıklama yaptı.

Festival yönetiminin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve yaptığı izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz. Festival kararıyla yapımlar, tüm jüri üyelerinin birlikte hazır bulunduğu ve teknik imkanlarla donatılmış özel bir salonda gösterilmiştir. Aidiyet filminin yasal sorumluları, filmlerinin festivalin belirlediği salonda jüri tarafından toplu halde harici disk ya da link gösterimi ile izlenmesine izin vermemiş ayrıca filmini ayrıcalıklı bir konuma getirme talebinde bulunarak diğer filmlerin yönetmenlerine haksızlık yaptığı düşünülmektedir. Bu nedenle Aidiyet filmi jüri izleme linki gönderilmediği için jüriler tarafından izlenememiştir. Yarışma katılım koşullarının "L" bendinde de yer alan "Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihinden 15 gün önce yazılı bir belge ile festival yürütme kuruluna başvurmak koşuluyla filmlerini yarışmadan çekebilirler" maddesine uymayarak ve yaptıkları açıklamalarla festivali itibarsızlaştırma girişiminde bulunmuşlardır."

Aidiyet isimli filmin yönetmeni Burak Çevik, sosyal medya üzerinden şu şu açıklamayı yapmıştı:

"7. Kayseri Film Festivalinin uzun metraj bölümünde yer alan ve yönetmenliğini üstlendiğim Aidiyet, festival yönetiminin kararıyla gösterimden bir gün önce yarışmadan çıkarılmıştır. Bunun sebebi, festival yönetmenin Aidiyet'i jüriye sinema salonunda değil, web linkinden ve açıklanamayan koşullarda izletme talebini kabul etmemiş olmamızdır. Bir emek ve sermaye ürünü olan filmlerimizin, geçerli gösterim formatı olan DCP'den gösterim şartları uygun bir sinema salonunda deneyimlenmesi ve değerlendirilmesinin emeğimize gösterilmesi gereken asgari saygı olduğunu düşünüyorum. Kayseri'de filmi bekleyen filme bilet almış tüm sinemaseverlerden bizzat özür dilerim. Daha güzel zamanda daha güzel şartlarda buluşacağız."