Kayseri Fırtınanın Devirdiği Ağacın Altında Öldü

Fırtınanın devirdiği ağacın altında öldü Kayseri
'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi
ilçesi Caferbey Mahallesi, Gözbaşı Sokak üzerinde bulunan kavak ağacı devrildi. Bu sırada yolda yürüyerek evine gitmek isteyen Hasan Öztürk, kökünden devrilen yaklaşık 25 metre boyundaki kavak ağacının altında kaldı.
Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasan Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Öztürk, itfaiyenin ağacı kaldırmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Öztürk, ilk müdahalesi ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Devrilen kavak ağacı 2 elektrik direğine de zarar verdi. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı.