Son Dakika Haberleri: Kayseri Fırtınanın Devirdiği Ağacın Altında Öldü

Kayseri Fırtınanın Devirdiği Ağacın Altında Öldü

29 dakika önce

Fırtınanın devirdiği ağacın altında öldüKayseri'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Fırtınanın devirdiği ağacın altında öldü

Kayseri'de Hasan Öztürk (58), fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi, Gözbaşı Sokak üzerinde bulunan kavak ağacı devrildi. Bu sırada yolda yürüyerek evine gitmek isteyen Hasan Öztürk, kökünden devrilen yaklaşık 25 metre boyundaki kavak ağacının altında kaldı.

Haber verilmesiyle gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Hasan Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Öztürk, itfaiyenin ağacı kaldırmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Öztürk, ilk müdahalesi ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Devrilen kavak ağacı 2 elektrik direğine de zarar verdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

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