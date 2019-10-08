Kayseri fosilleriyle gündemde

7,5 milyon yıllık fosiller için Finlandiya'dan Kayseri'ye gelen dünyaca ünlü Fosil Uzmanı, Başkan Büyükkılıç ile görüştü.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Taşhan'da yapılan kazılar sonucu bulunan fosiller doğa biliminin ilgisini Kayseri'ye yönlendirdi. Alman bilim insanlarından sonra Finlandiya'nın dünyaca ünlü Fosil Uzmanı Dr. Juha Saarinen de Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile de görüşen Saarinen, Kayseri'deki buluntuların dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan materyaller olduğunu söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosiller için Kayseri'ye gelen Finlandiyalı Fosil Uzmanı Dr.Juha Saarinen ile bir süre görüştü. Saarinen, kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ile birlikte Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Doğa bilimcilerin Kayseri'ye olan ilgisinin daha da artacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Taşhan mevkiinde 7,5 milyon yıllık 3,5 metre uzunluğunda tek parça fosil bulundu. Tamamı değerlendirildiğinde 25 metrelik bir hayvanın olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir buluntu nedeniyle bilim adamları Kayseri'ye gelmeye başladı. Daha önce Berlin'den gelmişlerdi, şimdi Finlandiya'dan geldiler, sonra başkaları da gelecek. Bulunan fosillerden hayvanların 7,5 milyon yıl önce sürüler halinde bu bölgede olduğu görülüyor. Kayseri'nin ve bölgenin jeomorfolojik yapısının yeniden değerlendirilmesini gerektiren bir buluntu. Kazılar devam ediyor. Bu çalışmalarda emeği geçen bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinde dünyada örneği görülmeyen fosillerin bulunmasının ardından Paleontoloji ve Fosil Müzesi için çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı. Gültepe Mahallesi'ndeki eski Arkeoloji Müzesi'nin bu amaçla kullanılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Nasıl ki Kültepe-Kaniş-Karum'da tablet müzesini gündeme almış ve hayata geçirmeye çalışıyorsak fosillerin de sergilenmesi için müze çalışmalarımızı hızlandırdık. Eski Arkeoloji Müzesi'nin cumhuriyet dönemi yapısını koruyarak, bölgeye Millet Kıraathanesi ve güzel bir çevre düzenlemesi yapmak suretiyle bu binayı müzeleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Finlandiyalı Fosil Uzmanı Dr. Juha Saarinen de Kayseri'de çıkarılan fosillerin tama yakın olması ve dünyanın diğer bölgelerinde çıkarılan fosillere nazaran çok büyük olmasının önemli olduğunu belirtti. Çin ve Afrika'da bulunan fosiller üzerinde de çalışan Saarinen, Kayseri'deki fosiller üzerinde çalışacağını belirtti ve buluntuların dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan materyaller olduğunu söyledi. - KAYSERİ