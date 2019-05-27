Kayseri Futsalda Türkiye Şampiyonu Oldu
6 saat önce
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Türkiye Şampiyonası 22 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce'de yapılan müsabakalar ile tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Türkiye
Şampiyonası 22 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce
'de yapılan müsabakalar ile tamamlandı.
Şampiyonada ki temsilcimiz Talas
TOKİ Şehit Levent Çetinkaya
Ortaokulu büyük başarı göstererek mücadele ettiği Yıldız kız kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici şampiyon olan takımı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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