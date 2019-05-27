Son Dakika Haberleri: Kayseri Futsalda Türkiye Şampiyonu Oldu

Kayseri Futsalda Türkiye Şampiyonu Oldu

6 saat önce

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Türkiye Şampiyonası 22 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce'de yapılan müsabakalar ile tamamlandı.

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2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Türkiye Şampiyonası 22 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce'de yapılan müsabakalar ile tamamlandı.

Şampiyonada ki temsilcimiz Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu büyük başarı göstererek mücadele ettiği Yıldız kız kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici şampiyon olan takımı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
Düzce, Türkiye, Spor
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