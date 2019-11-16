Son Dakika Haberleri: Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı
Son Dakika Güncel Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı - Son Dakika

Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı.

Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı.

Kentin hem lezzetlerini tanıtmak hem de mutfağının yol haritasını çizmek amacıyla bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Şehmus Günaydın, bugün Kayseri'nin turizm anlamında tarihi bir gün yaşandığını, Soğanlı Vadisi'nden sıcak hava balonlarının yükseldiğini söyledi.

Turizmin gün geçtikçe çeşitlendiğine dikkati çeken Günaydın, Kayseri'nin sahip olduğu avantajlardan yeterince yararlanamadığını ancak ortaya konan çabaların sonuçlarının ileride alınacağına inandığını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da her ülkenin, milletin lezzetlerinin tarihi ve kültürel bağlarıyla, coğrafyasıyla doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Bu tür etkinlikler yapılırken israfın da önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Dünyada 805 milyon yetersiz beslenen insan var. Meyve ve sebzemizin dörtte biri israf ediliyor. Dünya artık obezite gibi bir sorunla karşı karşıya." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bugün ilk kez Kapadokya'nın uzantısı olan ve benzer özellikler taşıyan Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonlarının havalandığını, bunun heyecanını yaşadıklarını aktardı. Kayseri'nin gastronomi turizminden hak ettiği payı almasını istediklerini ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayda farklı şehirlerden gelen şeflerimizin de vereceği destekle Kayseri'de babaannelerimizden kalma lezzetler paylaşılacak. Önümüzdeki dönemde de bir kongre yapacağız. Kayseri'nin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söylüyoruz. Aynı zamanda Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Malatya, Adana ve Kahramanmaraş'ı da göz ardı edemeyiz, biz bir hinterlandız. Şanlıurfa'mızı, Gaziantep'i kıskanmıyoruz, Hatay'ı, Afyon'u kıskanmıyoruz ama bundan sonra Kayseri bu yarışta en önde olacak, bunu iddia ediyoruz. Kısnık da değiliz, kıskanç da değiliz, herkes bu lezzetleri tatsın istiyoruz. Kabak çekirdeğinin çerezlik olanının yüzde 40'ı Tomarza ve Develi ilçelerimizde üretiliyor. Gilaburu meyvemiz Akkışla, Bünyan ve Gesi'de yaygın. Gilaburu antioksidan içerir, böbrekteki taşı parçalar. Koramaz Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyes, Sultan Sazlığı, yüksek irtifa spor merkezimiz Ali Dağı, bunlar sayabildiğimiz değerlerimizden bazıları. Bugün burada iyi niyetle atılan bir adım var, yanlışlarımız, hatalarımız olabilir ama kastımız kesinlikte yoktur. Bu şehrin güzelliklerini paylaşmak asli görevimizdir."

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise "Kayseri Mutfağı ve gastronomi-durum tespiti" konulu sunum yaptı.

Çalıştaya katılan şef Cüneyt Asan da Kayseri mutfağının zenginliğine dikkati çekerek "O kadar çok kültür, halk geçmişte burada yaşamış ki bu halklar kendi kültürünü, çeşitliliğini, baharatlarını, lezzetlerini getirmiş. Burada birbirleriyle paylaşmışlar. Sonucunda da hepsini bir tencerede buluşturmuşlar. O mükemmel lezzet ortaya çıkmış. Kayseri, inanılmaz derecede yemek zenginliğine sahip." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, protokol üyelerine mutfak önlüğü ve mutfak bıçağı hediye etti.

İki gün sürecek çalıştay, şeflerin sunumları ve atölye etkinlikleriyle devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı
Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:09:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]