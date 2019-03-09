Kayseri Gastronomi ve Mantı Festivali

Kayseri'de Gastronomi ve Mantı Festivali düzenlendi.

Kayseri'de Gastronomi ve Mantı Festivali düzenlendi.



Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kayseri Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen festival kapsamındaki yarışmada, ev kadınları evde yaptıkları, liseli aşçılar ise alanda hazırladıkları yöresel yemeklerle kıyasıya yarıştı.



Festivalin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 7 bölgeden 22 derneğin katıldığı Kayseri Gastronomi ve Mantı Festivali'nin kentte bir ilk olduğunu ve ilerleyen yıllarda Kayseri lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılacağını söyledi.



Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz ise festival kapsamındaki yarışmalara katılanlara başarılar diledi.



Festivaldeki yarışma liseler arası, ev hanımları ve genç şefler olmak üzere üç kategoride gerçekleştiriliyor.



Liseler arası kategorisinde 11 ekip, ev hanımları kategorisinde 80 kadın, genç şeflerde ise 6 takım yarışıyor.



Kentin adıyla özdeşleşmiş mantının ana tema olduğu festivaldeki yarışmada, ev hanımları evde hazırladıkları içli köfte, yağlama, yaprak sarması gibi lezzetlerle katıldı.



Jüri üyelerinin özellikle ev hanımlarının yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri değerlendirirken zorlandıkları gözlendi.

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