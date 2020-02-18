Kayseri gastronomide UNESCO yolunda - Son Dakika

UNESCO'nun Şehirler Ağı'nda Kayseri'nin de yer almasına yönelik Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, Kayseri'nin gastronomi alanında bu ağda yer alabileceği vurgulandı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda gastronomi üzerinde de hassasiyetle duran Başkan Memduh Büyükkılıç'a, gastronomide UNESCO'nun ağına dahil olunması yönünde bir sunum yapıldı. Namık Kemal Döleneken tarafından yapılan sunumda Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)'nun Şehirler Ağı bulunduğu ve bu ağda 85 ülkeden 246 şehrin yer aldığı belirtildi. Şehirler Ağı'nda 7 kategori bulunduğunu ve bu kategorilerden birisinin de gastronomi olduğunu ifade eden Namık Kemal Döleneken, "Dünyada 23 ülkeden 36 gastronomi şehri bu kategoride yer alıyor. Kayseri de birbirinden özel ve güzel lezzetleriyle bu kategori ile Şehirler Ağı'nda yer alabilir. UNESCO bu ağda yer alan şehirlere bir unvan verirken sorumluluk da vererek denetim ve raporlama ile takip ediyor" dedi. - KAYSERİ