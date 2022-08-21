KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi - Son Dakika
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KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi

21.08.2022 14:54
KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri ve aileleri için Yahyalı ilçesine gezi programı düzenlendi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üyeleri ve aileleri için Yahyalı ilçesine gezi programı düzenlendi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, KGC, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle organize edilen programa yaklaşık 150 kişi katıldı.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, program kapsamında ilk olarak Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.

Öztürk, Yahyalı'da gazetecileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını bildirdi.

Kösedağ ise Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve Öztürk'e verdikleri destek için teşekkür etti.

Kösedağ, konuşmanın ardından Öztürk'e plaket verdi. Ziyarete, Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca da katıldı.

Ziyaretin ardından programa katılan gazeteciler aileleriyle ilçede turlayıp, Kapuzbaşı Takım Şelalesi'ni gezdi.

???????Program, Aladağlar Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sinevizyon izlenmesiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi - Son Dakika

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