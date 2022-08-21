Kösedağ ise Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'a ve Öztürk'e verdikleri destek için teşekkür etti.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, KGC, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle organize edilen programa yaklaşık 150 kişi katıldı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KGC üyeleri için Yahyalı gezisi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.