Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 2 ödül - Son Dakika
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 2 ödül

6 saat önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 2 ödül, System.String[]

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 ödüle layık görüldü.

KGC'den yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak düzenlenen "KGC Ödüllü Medya Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.

Cemiyetin yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüri 7 dalda 50'a yakın eseri incelendi. Yapılan değerlendirme sonucu, AA kameramanı Murat Asil "Olimpiyat hedefi için itfaiye parkurunda ter döküyor" başlıklı haberi ile spor kategorisinde ikinci, muhabir Ergün Haktanıyan da " Erciyes'te çocukların kar sevinci" adlı çalışmasıyla fotoğraf dalında üçüncü oldu.

Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, geleneksel yarışmaya meslektaşlarının ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye girenleri de tebrik ediyorum. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti misyonunu en iyi şekilde devam ettiriyor. Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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