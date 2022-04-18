Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden basın mensuplarına iftar - Son Dakika
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden basın mensuplarına iftar

18.04.2022 20:40
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden basın mensuplarına iftar

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından iftar programı düzenlendi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından iftar programı düzenlendi.

Talas ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve gazeteciler ile aileleri katıldı.

Kösedağ, burada yaptığı konuşmada, iftar programında meslektaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kösedağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin bu konuda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da böyle bir programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazetecilerin önemli bir meslek icra ettiğini anlatan Yalçın, "Sizler olmasanız biz neler yaptığımızı anlatamayız. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Bir arada yaşayanlar olarak gazeteci ve belediyeciler aynı tertibiz. Katıldığınız için teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kösedağ, Yalçın'a plaket takdim etti. Yalçın da Kösedağ'a film makinesi hediye etti.

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Mustafa Yalçın, Kayseri, Düğün, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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