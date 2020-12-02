Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden çağrı: "Zorunlu olmadıkça yüz yüze basın toplantısı yapmayın" - Son Dakika

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu şehrimizdeki tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile, siyasi partiler meslek örgütleri ve STK yöneticilerine zorunlu olmadıkça yüz yüze basın toplantıları yapmama çağrısında bulundu.

Veli Altınkaya başkanlığında toplanan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda yaptığı çağrı şöyle:

"Kayseri'deki tüm resmi kurum-kuruluş, siyasi parti, meslek örgütü ve STK yöneticilerine çağrımızdır:

Bilindiği gibi Covid-19 salgınında bulaş sayıları Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de artmaktadır. Bu çerçevede hükümetimiz bir dizi kısıtlama kararları almıştır. Bu durumda sahada çalışan ve özveri ile haber takibi yapan gazeteci arkadaşlarımızın sağlığını da önemsemeliyiz. Şehrimizde de bazı meslektaşlarımız haber takibi yapmak için gittikleri toplantı ve etkinliklerde Covid-19 virüsüne yakalanmış olup halen tedavi ve karantinaları sürmektedir. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinlikler yerine, mesaj ve açıklamalarınızı internet üzerinden dijital ortamda ya da e posta yoluyla yapmanızı, yazı ses ve görüntü içeren güncel materyallerinizi de bu yollarla basın kuruluşlarına iletmenizi arzu ediyoruz. Tüm meslekler gibi gazetecilerin de korunması adına bu çağrımıza hassasiyet gösterileceğine inanıyor, sağlıklı günler diliyoruz." - KAYSERİ