Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin Ödüllü Medya Yarışması

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışması sonuçlandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışması sonuçlandı.



Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya başkanlığında cemiyet üyelerinin jüriliğinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, Kayseri Ticaret Odası'nda yapıldı.



Yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Altınkaya, geleneksel hale gelen yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.



KGC'nin misyonunu en iyi şekilde sürdürdüğünü ifade eden Altınkaya, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum." dedi.



Altınkaya, dereceye girenlere ödüllerin 3 Şubat'ta verileceğini kaydetti.



AA'ya 3 ödül



Jüri oylamasında yazılı haberler dalında AA muhabiri Ramazan Kaya, "Beslenme çantasız okula gelen öğrenci" haberiyle birinci oldu.



Spor haberi dalında da AA kameramanı Murat Asil, "Mayo kardeşliği" haberiyle birinciliğe layık görüldü.



Fotoğraf dalında ise AA muhabiri Ergün Haktanıyan, "Yarım asırdır zamana ayar veriyor" isimli çalışmasıyla üçüncü oldu.



Yarışmada, görsel haberler dalında KayTv'den Süleyman Erdoğan "Damatsız düğün", röportaj dalında Büyük Kayseri Gazetesi'nden Cihat Yıldız "Kenyalı Keyio" haberleriyle birinci seçildi.



Mizanpaj dalında Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nden Malik Özcan, fotoğraf dalında ise E Haber Gazetesi'nden Ersan Temizel "Karla mücadele" fotoğrafıyla birinci oldu.



Araştırma-inceleme dalında dereceye girmeye layık eser bulunamazken, üç yarışmacıya mansiyon ödülü verildi.

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