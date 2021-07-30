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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül - Son Dakika

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül

30.07.2021 19:25
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül, System.String[]

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 dalda ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 dalda ödüle layık görüldü.

Erciyes Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende AA muhabirlerinden Ergün Haktanıyan fotoğraf, Murat Asil yazılı haber dalında birincilik, Müzahim Zahid Tüzün de araştırma-inceleme röportaj dalında ikincilik ödülü aldı.

Yarışmada görsel haber dalında Kanal 38'den Gizem Atabay, spor haberlerinde Gazete Kayseri'den Erhan Kan, tasarımda Kayseri Anadolu Haber'den Muhammed Kösedağ, röportaj-araştırma ve incelemede Gerçek Haber'den Samed Aydın Sun, TV haber programcılığında TV 1'den Tuba Çalapverdi birinci oldu. Basın Müzesi çalışmaları dolayısıyla Kayseri Anadolu Haber gazetesinden Selma Kara'ya jüri kararıyla "Veli Altınkaya Özel Ödülü" verildi.

Dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince takdim edildi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, törende yaptığı konuşmada, eski KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, kendisini rahmetle andıklarını söyledi.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesini her platformda paydaş kurum olarak gördüklerini belirten Kösedağ, çalışmalarında mutlaka akademinin de katkılarına yer vermek amacıyla iş birliğine dikkat ettiklerini vurguladı.

Kösedağ, yarışmanın da bu işbirliklerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki yıldan bu yana çalışmalarını yürüttüğümüz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi de bu çalışmalardan belki en değerlisi. Öte yandan ağustos ayı ortasında duyurusunu yapacağımız, İletişim Fakültesi'nin yanı sıra Kayseri Tabip Odasının da paydaş olduğu eğitim programı da önemsediğimiz projelerimizden. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak saha tecrübesinin yanı sıra bilimin ve akademinin yol göstericiliğini her daim ön planda tuttuğumuzu, bu nedenle bu tür iş birliklerinin devamının gelmesini arzu ettiğimizi ifade etmeliyim. Bugün ödül almaya hak kazanan meslektaşlarımı ve gazeteci adaylarını canı yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim."

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de orman yangınlarına değinerek, "Orman yangınlarıyla Türkiye'ye diz çöktürebileceklerini zannediyorlar." dedi.

Kundaktaki masum bebeklerin canına kastedenlerin ormanları da aynı canilikle hedef aldığını belirten Özdemir, eskisinden daha güçlü bir şekilde ormanların yeşillendirme çalışmalarının da başlayacağını anlattı.

Basının önemini vurgulayan Özdemir, TÜİK verilerine göre 2011-2020 yıllarında faaliyet gösteren gazete sayılarında ciddi azalma yaşandığına dikkati çekti.

İnternet kullanımının arttığına işaret eden Özdemir, "İnternet kullananlar nüfusumuzun yüzde 75'inden fazla. Habere ulaşmada internet medyasının daha sık kullanılmaya başlandığını gözlemliyoruz. 2021 yılında ülkemizde sosyal medya kullanıcı sayısı 60 milyondan fazla, 2020 yılında bu rakam 54 milyondu." diye konuştu.

Özdemir, bazı ülkelerin Türkiye'de 5'inci kol faaliyeti ile internet ve sosyal medya üzerinden kara propaganda yürüttüğünü kaydetti.

Bu konuda yardım alan medya kuruluşları için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özdemir, bu anlamda MHP'nin Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde meclis çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Yahyalı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürüldüğünü söyledi.

Söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Büyükkılıç, can kaybı olmayan yangının hasara yol açtığını belirtti.

Medyanın Kayseri'yi her platformda olumlu anlamda tanıttığını dile getiren Büyükkılıç, basın çalışanlarına teşekkür ederek ödül alanları kutladı.

Öte yandan aynı yerde düzenlenen Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Töreni'nde de birinci olanlara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Törene Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, MHP İl Başkanı Serkan Tok, iş insanı Süleyman Çetinsaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül

Anadolu Ajansı, Türkiye, Kayseri, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül - Son Dakika


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