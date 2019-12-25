Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret - Son Dakika Spor

Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret

6 saat önce

Genç Mirasımız Kayseri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret, System.String[]

Genç Mirasımız Kayseri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.


Kayseri'deki gençlik faaliyetleri ve projeler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette, Genç Mirasımız Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri Eskici'ye Mescid-i Aksa'nın minyatür maketini armağan ettiler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Genç Mirasımız Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Aksa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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