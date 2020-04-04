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Kayseri Gençlerbirliği 3 maçı oynamadan kazandı
6 saat önce
Kayseri Gençlerbirliği, bu sezon ligde geride 17 haftada 3 maçı oynamadan kazandı.
Kayseri Gençlerbirliği, bu sezon ligde geride 17 haftada 3 maçı oynamadan kazandı.
Bu sezon Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı oynadığı 14 maçta 31 puan toplamayı başardı. Kırmızı-Siyahlılar ligin 2.haftasındaki 1955 Batman Belediyespor, 11.haftadaki Aksaray Hasan Dağıspor ve ligin 14.haftasında Osmaniyespor maçlarını oynamadan hükmen kazandı. Bu maçlardan 9 puan toplayan Kayseri Gençlerbirliği 2.Ligdeki ilk sezonunda oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:03 Kaynak: İHA
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