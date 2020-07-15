Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu: "Hedefimiz şampiyonlar ligi"

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, "Yeni sezonda etkili takım kuracağız ve hedefimiz şampiyonlar liginde oynamak" dedi.



Kadınlar 2. Liginden alınan karar sonrası Kadınlar 1. Ligine terfi eden Kayseri ekibi Gençlerbirliği yeni sezon öncesi kolları sıvadı. 2020-2021 sezonunda Kayseri'yi Kadınlar 1. Liginde temsil etmeye hazırlanan Kayseri Gençlerbirliği ilerleyen günlerde yeni sezon için çalışmalarına start vermesi bekleniyor. Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, "Takımımız 1. Lige çıktı. Kayserimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Son 3 yılda inanılmaz yükselişimiz vardı. Yeni sezonda yabancı oyuncu almayı planlıyoruz. Sponsorlarımız da var. Etkili takım kuracağız hedefimiz şampiyonlar liginde Kayseri'yi temsil etmek" diye konuştu. - KAYSERİ