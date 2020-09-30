2020-2021 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımının yeni sponsoru Sedat Kılınç İnşaat oldu. Sponsorlukla ilgili açıklama yapan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "Yabancılar yerine kendi çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.

Düzenlenen sponsorluk imza törenine Sedat Kılınç ve Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı yönetimi ile oyuncular katıldı. Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımının bundan sonraki süreçte de şampiyonluğa oynayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Sedat Kılınç, "Kayserimizin gururu Kayseri Gençlerbirliği kadın futbol kulübü, bu yıl 1. Lige çıktı. Bizde kendileriyle hem desteğimizi sunmak adına bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Hem gururlandık hem kendilerini tebrik ettik. Bundan sonra da beraber olacağımızı, yanlarında olacağımızı bu güne kadar birçok bu tarz spor etkinliklerinde destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olacağız. Kulübümüze 1. Ligde başarılar diliyoruz. İnşallah Şampiyonlar ligine de giderler, bu yıl bu başarıyı elde ederler. Ülkemizin en önemli futbol kulüpleriyle müsabakaları olacak ve bunların hepsini kazanacaklarına gönülden inanıyoruz. Sonuna kadar destekçisiyiz. Dua ediyoruz, inşallah bu başarıları devam eder, şehrimizi gururlandırırlar. Teknik heyetimize, hocalarımıza, kulüp başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl emek vererek bu çocuklarımızı bu başarıya vesile olan hocalarımızı tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarı ve Türk futboluna da örnek olacak bir başarı. 6-7 yaşında, 8-9 yaşında bu işe başlayıp şu anda bu derecede bir başarı sağlayan bir kulübün ülkemize örnek olması lazım" dedi.

"Yabancılar yerine kendi çocuklarımıza sahip çıkalım"

Alt yapıdan gelen Türk oyunculardaki yeteneklerin fark edilmesi gerektiğini söyleyen Kılınç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz bunu daha önce Kayserispor başkanlığına aday olduğumuzda da söylemiştik. Biz, kendi çocuklarımıza sahip çıkalım. Yabancılar değil, kendi vatanımızın çocuklarını eğer eğitirsek ki biz de yetenek var, bizim çocuklarımızda yetenek var dünyada da bunun örneklerini görüyoruz. Çok başarılı futbolcularımız var şuan dünya arenasında başarılarını bütün dünyaya gösteren. Bunun sebebi nedir, işte çocuk yaşta başlayarak yetenekli çocuklarımızı tespit edip, ondan sonra da onları iyi yetiştirebilirsek, yabancı oyuncuya ihtiyaç duymayız, Türk futbolu daha kaliteli bir hale gelir. O nedenle ben hocalarımı, teknik heyetimi, tebrik ediyorum, İnşallah bu şekilde devam eder ve ülkemizdeki bütün spor kulüplerine de örnek olur. İnşallah hayırlı olur. Bu anlaşmadan sonra da kulübümüzün ismi Sedat Kılınç İnşaat Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü olacak. Bir de forma sponsorluğumuz olacak. Başka desteklerimiz de olacak. Bundan sonra beraberiz. Desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah kulübümüzü şampiyonlar liginde de görürüz." - KAYSERİ