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Kayseri Gençlerbirliği, Gaziantep yolcusu

6 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği ligin 5. haftasında deplasmanda Gazikentspor ile karşı karşıya gelecek.

Kayseri Gençlerbirliği, Gaziantep yolcusu, System.String[]

Kayseri Gençlerbirliği ligin 5. haftasında deplasmanda Gazikentspor ile karşı karşıya gelecek.


Kadınlar 2. Liginde mücadele eden ve geride kalan 4. hafta sonunda 10 puan toplayan Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Pazar günü Gaziantep'te oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını Argıncık Spor Kompleksinde yaptığı çalışmalar ile sürdüren Kırmızı-Siyahlılar Cumartesi günü karayolu ile Gaziantep'te gidecek.


10 puanla 3.sırada yer alan Kayseri Gençlerbirliği'nde keyifler ve moraller yerinde. Pazar günü Gaziantep Batur Stadında oynanacak olan Gazikentspor ile Kayseri Gençlerbirliği karşılaşması saat 12.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Gaziantep, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
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