Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı - Son Dakika Spor

Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

6 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Aksaray Hasandağı Spor maçını hükmen 3-0 kazandı.

Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı, System.String[]

Kayseri Gençlerbirliği ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Aksaray Hasandağı Spor maçını hükmen 3-0 kazandı.


Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği bugün saat 12.00'de Argıncık Stadı'nda oynanması gereken ancak rakip takım Aksaray Hasandağı Spor'un yöneticisi olmadığı gerekçesi ile maçın hakemi maçı oynatmadı. Beklenen süre zarfından rakip takımın yönetici sahaya gelmeyince Kayseri ekibi Gençlerbirliği 3-0 hükmen kazandı.


Kayseri Gençlerbirliği aldığı 3-0'lık hükmen galibiyetle ligdeki yedinci galibiyetini aldı ve 23 yaparak zirve takibini sürdürdü. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Aksaray, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
20:06 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
20:02 Galatasaray, Henry Onyekuru ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
20:01 Mustafa Cengiz'den flaş 'Zorlu' açıklaması! - Son Dakika Spor
20:01 Mustafa Cengiz: Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez - Son Dakika Spor
20:01 Mustafa Cengiz: "Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yanlış" - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor
17:04 Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:11:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]