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Kayseri Gençlerbirliği Kadir Has'ta oynayacak

1 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı 3. Lig Yükselme Play-Off son maçını Kadir Has'ta oynayacak.

Kayseri Gençlerbirliği Kadir Has'ta oynayacak, System.String[]
Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımı 3. Lig Yükselme Play-Off son maçını Kadir Has'ta oynayacak.

Kadınlar 3. Lig Yükselme Play-Off Grubunda şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lige yükselen Kayseri ekibi Gençlerbirliği son maçını Kadir Has Stadyumunda oynayacak. Daha önce Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynayacağı açıklanan Kayseri Gençlerbirliği ile İstanbul Dudulluspor maçının sahası değişti. Kayseri Gençlerbirliği Kulübü tarafından Kadir Has Stadyumunda oynamak istediği gerekli mecralar ile yaptığı görüşmeler sonrası maçın Kadir Has Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

Kayseri Gençlerbirliği ile Dudulluspor maçı 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 15.00 olarak açıklandı. Taraftarlar, karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecekler. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
Futbol, Gençlerbirliği, Kayseri, Spor
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