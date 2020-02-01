Kayseri Gençlerbirliği'nde iki ayrılık - Son Dakika
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Kayseri Gençlerbirliği'nde iki ayrılık

7 saat önce

Kayseri Gençlerbirliği'nin 2 futbolcusu Aleyna Gültekin ve Saniye Aslano transfer oldu.

Kayseri Gençlerbirliği'nde iki ayrılık, System.String[]

Kayseri Gençlerbirliği'nin 2 futbolcusu Aleyna Gültekin ve Saniye Aslano transfer oldu.


Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği'nda iki ayrılık. Futbola Kayseri Gençlerbirliği'nde başlayan ve milli takıma kadar yükselen 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Aleyna Gültekin ile 8 sezondur Kayseri Gençlerbirliği forması giyen 1998 doğumlu Saniye Aslano, Gaziantep ekibi ALG Spor takımı forması giyecekler. 2011 yılında futbola Yıldırım Beyazıt Şafakspor'da başlayan Saniye Aslano ardından Kayseri Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 123 resmi maça çıkan Saniye Aslano 47 gol attı.


Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Aleyna Gültekin ise özel turnuva ve kupalarda 7, Kadınlar Liginde 51 maça çıktı ve 35 gol attı. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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