Son Dakika Haberleri: Kayseri Gençlerbirliği'nden 3 oyuncu milli takıma davet edildi
Son Dakika Spor Kayseri Gençlerbirliği'nden 3 oyuncu milli takıma davet edildi

Kayseri Gençlerbirliği'nden 3 oyuncu milli takıma davet edildi

7 saat önce

U17 Kız Milli Futbol Takımının 21-23 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da oynayacağı Rusya hazırlık maçları aday kadrosu açıklandı.

Kayseri Gençlerbirliği'nden 3 oyuncu milli takıma davet edildi, System.String[]

U17 Kız Milli Futbol Takımının 21-23 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da oynayacağı Rusya hazırlık maçları aday kadrosu açıklandı.


Aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 13.00'te The Sense de Luxe Otel'de toplanacak. Kadroya Kayseri Gençlerbirliği'nden üç isim çağrıldı. Kayseri ekibinden Narin Yakut, Mine Okaytu ve Elvin Kılınç milli takım kampı için davet edilen isimler oldu. U-17 Kız Milli Takımı'nın Rusya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor), Yağmur Gözder (Horozkentspor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), İlayda Salğar (Konak Belediye Spor)


Defans: Selda Ataç (Dudullu), Narin Yakut (Kayseri Gençler Birliği), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Yekta Şimşek (Adana Akdeniz Demir Spor), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Elanur Turhan (Sv Lurup), Rabia Göksu Gökçe (Akdeniz Nurçelik Spor), Rabia Çelik (Dudullu), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)


Orta Saha: Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Mine Okaytu (Kayseri Gençler Birliği), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Melisa Güleç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlik ve Spor), Halle Rose Pembe Houssein (Arsenal Women Rtc), Nazlı Örnek (Beşiktaş A.Ş.), Seher Köksal (Ağaköyspor), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Zeynep Ülkü Kahya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor)


Forvet: Elvin Kılınç (Kayseri Gençler Birliği), Pınarsu Cılız (----), Mesude Alayont (Horozkentspor), Leyila Aydın (Türkiyem Berlin Spor), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:18 Kaynak: İHA
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