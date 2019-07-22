Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Atletizm Takımı 1 Lig Eleme Yarışlarında Finale Yükseldi
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Spor Toto 1. Atletizm Ligi 1.Kademe müsabakalarında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm takımı ilk 8 takım arasına girmeyi başararak final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Türkiye Atletizm Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
Federasyonu tarafından Trabzon
'da düzenlenen Spor
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Toto 1. Atletizm Ligi 1.Kademe müsabakalarında Kayseri
Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm takımı ilk 8 takım arasına girmeyi başararak final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Spor Toto 1.Atletizm Ligi 1.Kademe ve Olimpik Deneme müsabakaları 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü
Atletizm Pisti'nde yapıldı.
Müsabakalarda oldukça başarılı bir performans sergileyen sporcular ilk sekiz takım arasına girerek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Atletizm takımı 22 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa
'da yapılacak olan Süper Lige Çıkma müsabakalarında mücadele edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Trabzon'dan dereceyle dönerek final müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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