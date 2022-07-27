Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

27.07.2022 18:55
Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri genelinde farklı adreslerden kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Kayseri genelinde farklı adreslerden kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde yedi farklı bölgede 150 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin İ.K. (25) olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonda zanlı gizlendiği yerde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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