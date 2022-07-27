Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde yedi farklı bölgede 150 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.