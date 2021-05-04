Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu - Son Dakika

Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu

04.05.2021 00:57
Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında Türkiye genelinde Büyükşehirler arasında Kayseri'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, gıdasına sahip çıkıp israfa karşı duran herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında Türkiye genelinde Büyükşehirler arasında Kayseri'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, gıdasına sahip çıkıp israfa karşı duran herkese teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde farkındalık oluşturabilmek amacıyla "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası düzenlediğini ifade ederek, Kayseri olarak kampanyayı sahiplendiklerini, şehir genelinde açık hava reklam mecraları başta olmak üzere tanıtım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'in de ekibi ile birlikte gösterdiği önemli gayretlerin de etkisiyle Kayseri genelinde kampanyaya rağbet gösterildiğini ve kampanyaya katılım noktasında Kayseri'nin Büyükşehirler arasında ilk sırada yer aldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, başta Kayseri olmak üzere sorumluluk üstlenip, gıda israfını önleme konusunda söz vererek kampanyaya dahil olan bütün vatandaşları tebrik edip, şunları kaydetti:

"Emeğin, ekmeğin ve varlığın kıymetini bilen kadirşinas Kayserili hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, gıda israfını önlemeye yönelik Bakanlığımızın başlattığı kampanyaya destek oldukları için tebrik ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda israfını önlenmesi hedefiyle başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına yoğun ilgi gösteren Kayserili vatandaşlar, "gidanikoru.com" adresinde yer alan "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum" şeklindeki söz verme işlemini gerçekleştirerek kampanyaya dahil oluyor. Bu süreçte kampanyaya katılım miktarında Türkiye'deki büyükşehirler arasında ilk sırada yer alan Kayseri'yi Erzurum takip etti.

Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı" açılış programına video konferans bağlantısı ile katılmıştı. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi         
01:03
West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü         
00:40
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı         
16:53
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 02:18:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement