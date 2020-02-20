Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş: "Gıdalarımız hilesiz üretilsin, sağlıklı ortamlarda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş: 'Gıdalarımız hilesiz üretilsin, sağlıklı ortamlarda... - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş: "Gıdalarımız hilesiz üretilsin, sağlıklı ortamlarda...

7 saat önce

Kayseri Gazeteciler Cemiyet'inde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş; "Gıdalarımız hilesiz üretilsin, sağlıklı ortamlarda satılsın" dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Taş:

Kayseri Gazeteciler Cemiyet'inde basın toplantısı düzenleyen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş; "Gıdalarımız hilesiz üretilsin, sağlıklı ortamlarda satılsın" dedi.


Düzenlediği basın toplantısında denetimlerde bulunan Gıda Tarım İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nü tebrik eden Başkan Ahmet Taş, ürettikleri gıda maddelerini hilesiz ve sağlıklı satan esnafa da teşekkür etti. Taş açıklamasında; "Beslenme, yaşayan her varlığın olduğu gibi insanoğlunun da vazgeçilmez ihtiyacıdır. Sağlıklı ortamlarda, sağlık şartlarına uygun besinler üretip insanların hizmetine sunmak da gıda üreticilerinin hem insanlık görevi hem de vicdani bir sorumluluklarıdır. Son günlerde Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayserimizde de gıda üretim merkezlerinde yoğun bir denetim başlattı. Bizim de takdirle karşıladığımız bu denetimler sırasında birçok üretici firma hukuka ve sağlık şartlarına uygun üretim yaparken ne yazık ki birçok üretici firmanın hileli ve sağlık şartlarına uymayan ortamlarda ve vasıfta maddeleri ürettiği ortaya çıktı. Ayrıca sağlık müdürlüğümüzün yüzme havuzlarında yaptığı inceleme ve denetlemelerde yüzme havuzlarımızın tamamına yakınının sağlık şartlarına uygun hizmet verdiğini kamuoyu memnuniyetle öğrenmiş oldu. Üreticilerimizin ve yüzme havuzu işleten firmalarımızın elbette üretim yaparak ve hizmet vererek para kazanma hakları vardır. Bunun yanında ürettikleri gıda maddeleri ve hizmetleri hilesiz ve sağlıklı üreterek vatandaşın hizmetine sunmaları da hem hukuki bir mecburiyet hem de vicdani sorumluluktur. 'Helal kazancına haram karıştırma, insanları kandırarak kazanç temin etme yoksa hayrını görmezsin' düsturu onlar için de geçerlidir. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak; halkımızın temel ihtiyacı olan gıda üretiminin denetlenerek vatandaşın sağlıklı beslenmesini temin noktasındaki denetim çalışmaları, sağlıklı şartlarda spor yapmalarının temini noktasında denetim çalışmaları için, Gıda Tarım İl Müdürlüğümüzü ve Sağlık İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyor, hilesiz helalinden gıda maddeleri üretip helalinden para kazanan esnafımıza ve hijyen şartlarında yüzme havuzu hizmeti veren firmalarımızı tebrik ediyor, helal kazançlarının bereketli olmasını diliyoruz. Ayrıca çarşı pazarda özellikle yıkanma imkanı olmayan unlu mamuller ve kuruyemiş türü gıda maddelerinin her türlü toz toprak ve egzoz dumanları altında satılarak toplumun başta kanser olmak üzere birçok hastalıklara yakalanmasının önüne geçilmesi için başta belediyelerimiz olmak üzere Tarım İl Müdürlüğümüz ve Sağlık İl Müdürlüğümüzü göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ahmet Taş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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