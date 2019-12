Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği basın toplantısında; "Son günlerde trafikte milletvekillerine ayrıcalık ve öncelik tanınmasını içeren bir yasa teklifi TBMM'ye gönderildi ve görüşülmeye başlandı. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu yasa tasarısının anayasada belirtilen kanun önünde her vatandaş eşittir, hiç kimseye dininden, milliyetinden, cinsiyetinden ve makamından dolayı farklı muamele yapılamaz ilkesine aykırı buluyor, trafikte milletvekillerinin de iktidarın asıl sahibi olan millet gibi kanun ve kurallara uymasının zorunlu olduğunu düşünüyor, bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz" dedi.



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Taş, her esnafın sağlıklı ortamlar oluşturularak satış yapmasının sağlanması için yerel yöneticileri ve gıda denetim il müdürlüğünü göreve davet ettiklerini belirtti. Taş; "Şehrimizde gerek şehir merkezi gerekse kenar mahalle ve semtlerde ne yazık ki kanunlar ve milletin sağlığı hiçe sayılarak açıkta kuruyemiş ve unlu gıda maddeleri satışı devam etmektedir.



Düven önü, amele pazarı, otobüs durakları ve yoğun burç bölgelerinde araba egzozlarından çıkan zehirlerin üzerine sindiği, öte yandan insanların yoğun olarak yaşayıp hareket halinde bulunduğu şehrimizin her bölgesinde her türlü kirli hava ve mikrop taşıyan tozlara aldırış etmeden, başta yıkanma imkanı olmadan tüketilen kuruyemiş ve her türlü unlu mamuller vatandaşa zehir yedirircesine satılmakta, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer denetçi kurumlar da buna engel olacak tedbirler alamamaktadırlar. İnsan hayatına yönelik bir ihanet ve zehirleme eylemi olarak görülen, kanunları ve insanların sağlıklı yaşama haklarını hiçe sayarak yapılan bu uygulamalara son verilerek en doğal hak olan sağlıklı yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının sağlanması adına zehire bulaşmış ürün satışına son verilerek her esnafın sağlıklı ortamlar oluşturularak satış yapmasının sağlanması için yerel yöneticileri ve gıda denetim il müdürlüğünü göreve davet ediyoruz" dedi. Modern taziye evlerinin vatandaşın hizmetine sunulmasını beklediklerini kaydeden Taş; "Ülkemizin birçok şehrinde halkımızın vazgeçilmez temel ihtiyacı olan taziye mekanları artık birçok şehrimizde kışın soğuk, yazın sıcak sebebiyle ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. İlk örneklerinden biri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve birçok belediyemiz tarafından şehrin kalabalık semtlerinde çok katlı içinde bayan, erkek bölümleri mutfak, lavabo, yemek salonu, ses teşkilatı olan engelli insanların da kullanabildiği, her cenaze sahibine 3 gün tahsis edilen modern, ferah taziye evleri hizmeti vatandaşlardan büyük takdir toplamaktadır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak sosyal belediyecilikte öncü belediyelerimizden olan Büyükşehir Belediyemizin de cenazesi sebebiyle acılı günlerinde çoğu zaman sıkıntı çeken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere her türlü donanımı olan modern taziye evlerini her semtimize yaparak hizmete sunmasını bekliyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı. Nobel'in ödül olmaktan çıktığını, son yıllarda soykırımcılar, katiller, kadın düşmanlığı dahil her türlü insanlık düşmanlarına verilen ödül haline geldiğini dile getiren Taş; "İsveç Kraliyet akademisinin düzenlediği barış ödülü adı altında başlayıp farklı dallarda verilen Nobel Ödülü ne yazık ki son yıllarda soykırımcılar, katiller, kadın düşmanlığı dahil her türlü insanlık düşmanlarına verilen ödül haline geldi. 2019 Nobel Edebiyat ödülü 1995 yılında Bosna'da yaşanan insanlık tarihine kara bir leke olarak giren Srebrenitsa soykırımını yapan, burada binlerce silahsız, savunmasız Boşnak Müslüman'ı katleden daha sonra cezaevinde ölen Slobodan Miloseviç'e hayranlığını ilan edip Bosna katliamını tanımayan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi. Türkiye dahil Kosova, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek gibi birçok ülke ödül törenine katılmayarak anlamsız ödüle tepkilerini dile getirmiş oldular. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak bu yıl bir insanlık katliamı sanığına hayranlığını bildirip katliamı yok sayan erdem yoksunu Peter Handke gibi edebiyatçıya verilen bu ödülün anlamını kaybettiğini ilan ediyor, ödül verenleri ve katliam sanığı Peter Handke'yi şiddetle protesto ediyor, Srebrenitsa katliamında hayatlarını kaybeden Boşnak Müslümanlara Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.



Trafikte ayrıcalığın Anayasa ihlali olduğunu savunan Dernek Başkanı Ahmet Taş; "Son günlerde trafikte milletvekillerine ayrıcalık ve öncelik tanınmasını içeren bir yasa teklifi TBMM'ye gönderildi ve görüşülmeye başlandı. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak bu yasa tasarısının anayasada belirtilen kanun önünde her vatandaş eşittir, hiç kimseye dininden, milliyetinden, cinsiyetinden ve makamından dolayı farklı muamele yapılamaz ilkesine aykırı buluyor, trafikte milletvekillerinin de iktidarın asıl sahibi olan millet gibi kanun ve kurallara uymasının zorunlu olduğunu düşünüyor, bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz" diye konuştu. Esnafların kaldırımları işgal ettiğini de sözlerine ekleyen Taş konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Şehrimizde çarşı merkezi ve mahallelerde yayaların güvenli bir şekilde yürümesi için yapılıp hizmete sunulan kaldırımların birçok bölgede lokantalar, manavlar, kuruyemişçiler, kahvaltı salonları ve diğer esnaf vatandaşlarımız tarafından işgal edilmesi yada otomobiller için park yeri olarak kullanılması asal kabul edilemeyen, ilgili kanun ve mevzuata aykırı olan bir durumdur. Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak belediyelerimizi vatandaşlarımızın hakkını korumak ve şehrimizi yaşanabilir estetik bir şehir haline getirme adına yasalardan doğan tüm yetkilerini kullanarak, kınayıcının kınamasına da prim vermeyerek olaya müdahil olmaya davet ediyoruz." - KAYSERİ