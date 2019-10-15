Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, harekatın masraflarını karşılamak için devletin talebi durumunda gelirlerinin yüzde 5'ini bağışlayacaklarını söyledi.



Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, kuruluşların temsilcileri ile beraber Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Taş, Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini söyleyerek, "2011 yılından bu yana Suriye rejim güçleri ve ABD ile işbirliği yapıp ülkemizin Güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen PKK, PYD ve YPG silahlı örgütünün saldırıları ile topraklarından çıkarılan Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmelerini sağlamak ve Güney sınırlarımızda güvenliği sağlamak için başlattığı "Barış Pınarı harekatının" başlamasının üzerinden bir hafta geçti. Bir yandan Ülkemizin güvenliğinin sağlanması diğer yandan silah zoru ile zulmedilerek topraklarından koparılan Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına döndürülerek barış güvenlik ve huzur içinde yaşamlarını temin etmek için başlatılan harekatta Türk silahlı kuvvetlerini ve Özgür Suriye ordusu kuvvetlerine muvaffakiyetler diliyor, Harekatın başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz" dedi.



Taş, "Özgür Suriye Ordusu ve Türk silahlı Kuvvetleri mensuplarını sivillere zarar vermeden yapmış oldukları tutum ve titizlikleri için teşekkür ediyor ve kutluyoruz. YPG PYD silahlı militanlarını da sivil yerleşim yerlerini bombalayarak onlarca sivilin şehit olmasına, yüzlerce sivilin yaralanmasına sebebiyetleri nedeni ile Şiddetle kınıyoruz. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak; Cumhurbaşkanından Genelkurmay başkanına, Milli savunma bakanından erine kadar, insan hayatını önceleyen bölgede ülkenin güvenliği, İnsanların kendi topraklarında onurlu ve güvenlik içinde bir hayatla karşılamasını sağlamaya yönelik, Barış Pınarı Harekatı için muvaffakiyetler diliyor, harekatın masraflarına katkı sunmak adına devletimizin talebi durumunda aylık gelirimizin yüzde 5'ini bağışlamayı taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ