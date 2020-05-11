Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve kuruluş üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde kan vererek kampanyayı başlattı.

Taş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın kan stoklarının azaldığını belirterek, bu yüzden bağış kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Taş, "Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte bizim görevimiz kan vermek. Kanımızın hastalara şifa olmasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz." dedi.

Taş, 110 kuruluşun destek verdiği kampanyanın, ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.