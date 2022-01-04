Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarından fahiş fiyat değerlendirmesi - Son Dakika

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, haksız fiyat artışlarının durdurulması, haksız kazanç sağlayanların gerekli cezaları almasının acil beklentileri olduğunu bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş grubunda olan çocukların, milli ve manevi yönden gelişimini sağlama amacıyla okul öncesi eğitim başlattığını, bu uygulamanın veliler tarafından büyük takdir topladığını belirtti.

CHP Milletvekili Özgür Özel'in bu uygulamayı ortaçağ uygulaması diye karalayıp aşağılama yoluna gittiğini aktaran Taş, "Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak milletimizin dinine, kültürüne, inancını yaşama çabasına hakaret ve savaş anlamına gelen bu yaklaşımı asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. İlgili siyasi parti yetkilisini milletimizi derinden yaralayan bu çıkış için milletimizden ve diyanet teşkilatından özür dilemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarındaki artış gerekçe gösterilerek başta gıda maddeleri olmak üzere birçok ihtiyaç maddesindeki aşırı ve fahiş fiyat uygulamasına değinen Taş, fiyat artışlarının insanları geçinemez hale getirdiğini belirtti.

Döviz kuru artışlarının aşağılara çekildiği bugünlerde, marketlerdeki artışların aşağı çekilmeyip daha da zam yapılmasına anlam veremediklerini ifade eden Taş, şunları kaydetti:

"Uyduruk bahanelerle zam yapan, bahaneleri ortadan kalkınca zamlardan geri adım atmayan zincir marketlerin ilgili devlet kurumları tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmasını istiyoruz. Haksız fiyat artışlarının durdurulması, haksız kazanç sağlayanların gerekli cezaları alması acil beklentimizdir. Umuyoruz ki yapılan sıkı denetimler ve verilecek cezalarda milletimiz rahatlar ve geçim kaygısından kurtulur."

Ocak ayının ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin tercihinin yapıldığı ay olduğunu anımsatan Taş, velilere çağrıda bulunarak Kur'an-ı Kerim, siyer, akaid ve temel dini bilgiler derslerini tercih etmeleri yönünde çocuklarına rehberlik yapmalarını istedi.