Kayseri Gümrük Muhafaza'dan dev operasyon - Son Dakika

Kayseri Gümrük Muhafaza'dan dev operasyon
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Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 800 bin TL olan kaçak cep telefonu aksam ve parçaları ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 800 bin TL olan kaçak cep telefonu aksam ve parçaları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında il merkezinde 5 ayrı iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 800 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonu aksam ve parçaları ele geçirildi.
Yetkililer, şüpheliler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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