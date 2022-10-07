Kayseri gündem haberi... Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3) - Son Dakika
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Kayseri gündem haberi... Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3)

07.10.2022 21:41
Kayseri gündem haberi... Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3)

Kayseri gündem haberine göre ÇİFTÇİDEN BAKAN KİRİŞCİ'YE TEŞEKKÜRTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Kayseri'nin Kocasinan ilçesine ziyareti sırasında bir vatandaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayesinde hızlı bir şekilde işlerini çözebildiğini belirterek, "Yapılan en güzel şey ÇKS'nin 3 dakikada yapılması.

ÇİFTÇİDEN BAKAN KİRİŞCİ'YE TEŞEKKÜR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Kayseri'nin Kocasinan ilçesine ziyareti sırasında bir vatandaş, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayesinde hızlı bir şekilde işlerini çözebildiğini belirterek, "Yapılan en güzel şey ÇKS'nin 3 dakikada yapılması. Ben azayı arıyorum bulamıyorum. Muhtarı bulamıyorum. İş ve güç kaybım oluyor. En güzeli, 3 dakika içerisinde ÇKS'yi yapmam. Buğday fiyatları olağanüstü. En güzel şey, 12 bin 500 TL'ye Tarım Krediden tohumumu aldım. 2 bin 180 TL de bunun desteği var. Ben bu desteği de alacağım. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.


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Bakan Kirişci: 'Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk' Bakan Kirişci: 'Artık ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan yönetime kavuştuk' Bakan Kirişci: 'Tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121' Bakan Kirişci: 'Tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberi... Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri gündem haberi... Bakan Kirişci, Kayseri'de cemevi açılışına katıldı (3) - Son Dakika
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