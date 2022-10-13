Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 kılıç, 2 dedektör, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tüfek ile 650 sikke, obje, yüzük ve mühür ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yemliha Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 651 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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