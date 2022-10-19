Bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı

19.10.2022 18:52

Kayseri'de bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evlerinden çaldıkları malzemeleri satanlara yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 hırsızlık şüphelisi ile çalıntı malzemeleri satın alan kişi yakalandı.

Çalıntı malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Aranan 11'i firari hükümlü 24 kişi yakalandı Aranan 11'i firari hükümlü 24 kişi yakalandı Cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü Cezaevinden kaçtı, firarı 5 gün sürdü

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement