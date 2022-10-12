Son dakika haber... KAYSERİ'DE BIÇAKLI 'KIZ' KAVGASI 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... KAYSERİ'DE BIÇAKLI 'KIZ' KAVGASI 1 YARALI

12.10.2022 15:20

Son dakika haberler: KAYSERİ'de, mesleki eğitim merkezi öğrencisi Batuhan K. (20), kız meselesinden kavga ettiği Mikail Ç.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı.

KAYSERİ'de, mesleki eğitim merkezi öğrencisi Batuhan K. (20), kız meselesinden kavga ettiği Mikail Ç.'yi (17) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nin önünde meydana geldi. Aynı merkezde öğrenim gören Batuhan K. ile Mikail Ç., kız meselesinden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Batuhan K., cebinden çıkardığı bıçakla Mikail Ç.'yi bacağından yaraladı. İdarecilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Mikail Ç.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Batuhan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KAYSERİ'DE BIÇAKLI 'KIZ' KAVGASI 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KAYSERİ'DE BIÇAKLI 'KIZ' KAVGASI 1 YARALI - Son Dakika
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