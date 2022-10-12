Olay, öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi'nin önünde meydana geldi. Aynı merkezde öğrenim gören Batuhan K. ile Mikail Ç., kız meselesinden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Batuhan K., cebinden çıkardığı bıçakla Mikail Ç.'yi bacağından yaraladı. İdarecilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Mikail Ç.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Batuhan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... KAYSERİ'DE BIÇAKLI 'KIZ' KAVGASI 1 YARALI - Son Dakika

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