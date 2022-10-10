Kayseri gündem haberi | Kayseri'de cep telefonu dolandırıcılığı yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri gündem haberi | Kayseri'de cep telefonu dolandırıcılığı yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

10.10.2022 13:32
Kayseri gündem haberi | Kayseri'de cep telefonu dolandırıcılığı yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

Kayseri haberler: Kayseri'de sosyal medyadan, olmayan cep telefonunu 3 bin liraya sattığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de sosyal medyadan, olmayan cep telefonunu 3 bin liraya sattığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık E.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki O.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İnternetten, olmayan cep telefonunu 3 bin liradan satışa sunarak müştekiyi dolandırdığı iddiasını kabul etmeyen sanık ise suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.Y'ye, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası verdi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Banka, Güncel, Son Dakika

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