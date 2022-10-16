Edinilen bilgiye göre, A.T. (22) ve G.T. (24), kendilerini avukat olarak tanıtıp güvenini kazandıkları 70 yaşındaki kişinin cep telefonunu alarak, emekli maaşının bulunduğu mobil bankacılık uygulaması üzerinden 25 bin lira kredi çekti. Şüpheliler, daha sonra parayı başka hesaplara gönderdi.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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