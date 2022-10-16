Dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

16.10.2022 14:32

Zanlıların emniyetten çıkarılışı Kayseri'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı KAYSERİ - Kayseri'de, bir kişinin mobil bankacılık uygulamasından 25 bin lira kredi çekip başka hesaplara yolladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetten çıkarılışı Kayseri'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de, bir kişinin mobil bankacılık uygulamasından 25 bin lira kredi çekip başka hesaplara yolladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.T. (22) ve G.T. (24), kendilerini avukat olarak tanıtıp güvenini kazandıkları 70 yaşındaki kişinin cep telefonunu alarak, emekli maaşının bulunduğu mobil bankacılık uygulaması üzerinden 25 bin lira kredi çekti. Şüpheliler, daha sonra parayı başka hesaplara gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kiraladıkları değerlendirilen lüks araçla gezerken yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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