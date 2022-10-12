Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı - Son Dakika
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Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı

12.10.2022 20:28
Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı

Kayseri haber: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık suçundan aranan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta şüphe üzerine durduğu M.N'nin üstünü aradı.

Aramada plastik kutuya ve poşete gizlenmiş 20,46 gram metamfetamin ile 2,73 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlının hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.N. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı - Son Dakika
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