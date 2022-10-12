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Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli üzerinden uyuşturucu çıkınca yakalandı - Son Dakika

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