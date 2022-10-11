Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi

11.10.2022 09:46

Kayseri'de bir otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.

Kayseri'de bir otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları şüphelinin kullandığı otomobili Ambar Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat ve koruma kabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kayseri, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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