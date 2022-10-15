Özvatan ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada da doğal gaz alt yapı çalışması başlangıç törenine katıldı.

Kaynak: AA

Felahiye, Kayseri, Özvatan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri gündem haberi: Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı - Son Dakika

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