Kayseri gündem haberi: Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri gündem haberi: Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı

15.10.2022 11:26
Kayseri gündem haberi: Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı

Kayseri haberler: Özvatan ve Felahiye ilçelerine doğal gaz getirilmesi için alt yapı çalışması başlangıç töreni düzenlendi.

Özvatan ve Felahiye ilçelerine doğal gaz getirilmesi için alt yapı çalışması başlangıç töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Felahiye Belediyesi önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, SOCAR Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ile SOCAR yetkilileri, ilçe belediye başkanları katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle gönül gönüle çalıştıklarını, hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ise 2022 yılı sonu itibariyle Kayseri'nin 12 ilçesine gaz ulaşımı sağlayacaklarını bildirdi.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da doğal gaz altyapı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Özvatan ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada da doğal gaz alt yapı çalışması başlangıç törenine katıldı.

Özvatan Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, doğal gaz hizmetinin ilçeye gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, doğal gaz hizmetinin Özvatan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık Protokolden göz bantlı, değnekli farkındalık Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı TÜRSAB'tan Erciyes temalı program TÜRSAB'tan Erciyes temalı program
Kaynak: AA

Felahiye, Kayseri, Özvatan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberi: Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:42 Antalya'da motosikleti çalındıktan sonra bunalıma giren vatandaş intihara teşebbüs etti
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:34 Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
14:39 Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
14:36 İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nde at üstünde yolculuk! İlginç anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 17:07:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri gündem haberi: Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement