Kayseri gündem haberi: Pınarbaşı'na yeni muhtarlık binası - Son Dakika
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Kayseri gündem haberi: Pınarbaşı'na yeni muhtarlık binası

07.10.2022 16:18

Kayseri gelişmesine göre Pınarbaşı'na yeni muhtarlık binasıBURSA Osmangazi Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara yeni ve modern hizmet binaları kazandırıyor.

Pınarbaşı'na yeni muhtarlık binası

BURSA Osmangazi Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara yeni ve modern hizmet binaları kazandırıyor. Muhtarların daha iyi şartlarda halka hizmet vermesi için çalışan Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni muhtarlık binasını hizmete açtı.

Pınarbaşı Mahallesi, modern muhtarlık binasına kavuştu. Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen yeni muhtarlık binası törenle hizmete açıldı. Tek kat olarak inşa edilen muhtarlık binası bünyesinde muhtarlık odası, mutfak ve tuvaletler yer alıyor. Muhtarlık binasının çevresi de yeşil alan olarak düzenlenerek, mahalle için sosyal alan oluşturulacak. Pınarbaşı Mahallesi Muhtarlık Binası'nın açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Dündar: "Hizmet Kalitesini Arttırıyoruz"

Osmangazi'de her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi'nin 136 mahallesinin tamamında hizmet üretiyoruz. Bu hizmetleri üretirken muhtarlarımızdan ciddi destek alıyoruz. Muhtarlar, mahallenin meseleleri ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda mahallelerin sıkıntılarını gideriyor, vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bursa'nın en eski mahallelerinden olan Pınarbaşı Mahallemiz'de de bugüne kadar birçok hizmet yaptık. Mevcut muhtarlık binası, kütüphane ile aynı binada yer alıyordu. Yaşanan yoğunluktan dolayı muhtarlık binasını ayırma kararı aldık ve yeni bir muhtarlık binası inşa ettik. Muhtarımız yeni binasında mahalle sakinlerine en güzel hizmetleri sunmaya devam edecektir. Pınarbaşı Mahallesi muhtarlık binasının hayırlı olmasını diliyorum"

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı dua ile birlikte Pınarbaşı Mahallesi Muhtarlık binası, hizmete açıldı.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Pınarbaşı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberi: Pınarbaşı'na yeni muhtarlık binası - Son Dakika

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