Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı

06.10.2022 12:14
Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı

Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız ilçesindeki okula ait lojmanda başlatılan tadilat çalışması bitti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarız ilçesindeki okula ait lojmanda başlatılan tadilat çalışması bitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda şehrin en doğusunda bulunan ilçedeki Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait yıllardır atıl durumda bulunan lojmanın bakım, onarım ve tadilatı tamamlandı.

???????Öte yandan, okulun dış cephe kaplaması, boya işleri ve öğretmen odası da restore edildi.

Yaklaşık 2 hafta süren çalışmaların ardından 6 dairenin bulunduğu lojman, öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

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Kayseri yerel haberi... Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu Kayseri yerel haberi... Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı - Son Dakika

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