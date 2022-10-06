Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'ın talimatları doğrultusunda şehrin en doğusunda bulunan ilçedeki Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait yıllardır atıl durumda bulunan lojmanın bakım, onarım ve tadilatı tamamlandı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı - Son Dakika

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