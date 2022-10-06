Kayseri gündem haberi | Vali Gökmen Çiçek, Tomarza'yı ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tomarza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlığa gelişinde Çiçek'i, Kaymakam Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü karşıladı.

İlçenin genel durumu ve yatırımlar hakkında Eyyüpkoca'dan bilgi alan Vali Çiçek, ardından tapu ve nüfus müdürlüklerini ziyaret etti.

Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Çiçek, daha sonra belediyeye giderek, ilçenin altyapısı ile çalışmalar hakkında Başkan Şahin'den bilgi aldı.

Vali Çiçek, ilçe meydanında bulunan bir çay ocağında vatandaşlarla da bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Kayseri'nin güzel bir ilçesi olan Tomarza'da kaymakamlığın ve belediyenin uyum içerisinde hizmet verdiğini kaydetti. ???????