Kayseri gündem haberleri: Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri gündem haberleri: Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

21.08.2022 12:08
Kayseri gündem haberleri: Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti

Kayseri gündem haberi: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Medipol Başakşehir maçı öncesi Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Medipol Başakşehir maçı öncesi Yukatel Kayserispor'u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, tesislerde gerçekleşen ziyarette, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın her zaman bereketli olduğunu bildirdi.

???????Kayserispor yönetimine ve oyuncularına Başakşehir maçında başarı dileyen Büyükkılıç, "Biz oyuncularımızı çok seviyoruz. Hocamızı takdir ediyoruz. Değerli başkanımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Her kademedeki taraftarlarımıza, şehrimize ve takımımıza sahip çıkma anlayışı içerisinde gayret ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımımıza sahip çıkmayı bir görev haline getirmeliyiz. Allah mahcup etmesin, inşallah yüzleri gülerek gelsinler." ifadesini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, konuşmaların ardından sarı-kırmızılı takımı uğurladı.

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Başakşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberleri: Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 12:20:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri gündem haberleri: Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement