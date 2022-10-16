Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kitap Fuarı'nda konuştu - Son Dakika
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Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kitap Fuarı'nda konuştu

16.10.2022 15:14

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5'incisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5'incisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamındaki söyleşide konuşan Selçuk, bir çocuğun iyi olması için öncelikle anne babanın iyi olması gerektiğini söyledi.

Selçuk, ailedeki şefkatin, sevginin, aşkın ihmal edilmemesi gerektiğini, bunun ihmal edilmesi durumunda çocuğun farklı sorunlar yaşadığını aktardı.

Geniş aile olmamasının çocuklar için dezavantaj olduğunu vurgulayan Selçuk, tek çocuğun bütün sülalenin ilgisini çektiğini, bu durumun o çocuğa zamanla zarar verebildiğini belirterek, "Bir çocuğa fazla ilgi göstermek de fazla sevmek de onu zehirler. İşte 'biz de kendimizi onlara adadık' cümlesi çok tehlikeli. Çalışan anne babalar için söylüyorum. Çocuklarını az görebiliyorlar. Az gördükleri için de bu az saatte hücum ediyorlar çocuğun üstüne. Bir çiçeği damla damla sulamak yerine aniden bir kova suyu boşaltıyorlar çocuğun üstüne. Bu çocuğun doğasını gerçekten sıkıntıya sokuyor ve dengesi bozuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, "Bugün çocuk olmak çok zor. O kadar çok uyarıcı, uyaran var ki. Sosyal medyası, telefonu, reklamları, platformları, şu var, bu var. Çocuk nereye bakacağını şaşırıyor. Buna psikolojide parlayan nesne sendromu deniyor. Bir şey parlak oraya baksınlar. Burayı parlat oraya baksın. Çocuğun dengesi bozuluyor ve zorlanıyor. Bir de mücadele etmeye alışmamışlar. Her şey hazır sunulmuş." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kitap Fuarı'nda konuştu - Son Dakika

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